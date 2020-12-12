İşte Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için 3 adayı

Takan, “O gün geldiğinde İYİ Parti lideri Meral Akşener adaylıktan feragat eder ve ortada sadece Yavaş ve İmamoğlu’nun isimleri kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullanabilir” ifadelerini kullandı.

Takan şöyle yazdı:

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, tabii ki karşısına çok kolay bir rakip ister. Geçtiğimiz seçimde Muharrem İnce’nin aday olmasına ve Millet İttifakı’nın karşısına tek adayla çıkmamasına o yüzden çok sevinmişti. O günün şartları ile bugünün şartları aynı değil. Cumhur İttifakı seçmen gözünde sürekli kan kaybediyor, eriyor. Yarının şartlarının ne olacağını kestirmek için kahin olmak gerek. Saray ve küçük ortaklarının şartları bugünden lehlerine çevirebilmek için ellerindeki tek silah Millet İttifakı’nı parçalamak. Sadece ellerine geçen fırsatlardan yararlanmayıp fırsat da yaratıyorlar. Kamuoyunun gözleri önünde cereyan edenler var etmeyenler de var!..

Millet İttifakı günü geldiğinde ortak aday çıkarabilir mi?.. Bu soruya verebilecek tek cevabım var;

Kilidi Meral Akşener çözer. Bildiğim bir şey daha var; Meral Akşener de gazla hareket edecek bir siyasetçi değil...