İşte muhalefete ''Erdoğan erken seçim istiyor'' dedirten ayrıntı

Gazete Duvar'da yer alan kulis haberine göre, AKP’nin ‘iyi senaryo’sunda bugünden bakıldığında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3+5 olmak üzere 8 yıl görev yapma şansı olduğuna dikkat çeken bir CHP’li yetkili, “Meclis seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılacak. Erdoğan da tekrar aday olacak. Onun açısından iyimser senaryo yeniden seçilmesi ama mevcut durumda dahi Meclis’te çoğunluğu yok. Bu çoğunluğu Cumhur İttifakı olarak da kaybetmeleri durumunda Erdoğan son 5 yılını başlatmış olur. Bu haliyle 8 yıl görev yapma olasılığı varken bu olasılığı riske atmaz” yorumunu yaptı.

İyi Parti’ye göre de erken seçimi konuşmak için erken. Salgın sonrası Türkiye’yi asıl olarak bir ekonomik krizle mücadelenin beklediğine dikkat çeken yetkili, “Böylesi bir ekonomik kriz ortamında seçim kararı onlar için siyasi intihar olur” görüşünü dile getirdi.

Koronavirüs algını üzerinden erken seçim hesabını “siyasi fırsatçılık” olarak değerlendiren HDP’li bir yetkili ise bu krizden daha çok AKP'li seçmenin etkilendiğine dikkat çekerek, “İnsanların ölmedik, canımız kurtuldu diye oy vereceklerini sanıyorlarsa, büyük bir yanılgı içindeler” düşüncesini dile getirdi. İktidar cephesinden gelen açıklamalar da yakın zamanda bir seçime işaret etmiyor.

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