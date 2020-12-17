İşte Sarıgül’ün partisinin ismi ve logosu

Mustafa Sarıgül, İstanbul'da yaptığı basın toplantısıyla partisinin adını, logosunu ve kadrosunu açıkladı. “Türkiye Değişim Partisi” adıyla kurulan parti için Sarıgül, “Allah yardımcımız olsun” dedi.

“Kalbimiz Türkiye için atıyor” sloganıyla kurulan partisinin adını açıklarken gözyaşlarını tutmayan Sarıgül, “Bu gözyaşları sevinç gözyaşları, Buradan baktığımda yakın geleceğin, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını görüyorum. Buradan yakın geleceğin mutluluğunu, emeğini tünelin ucundaki ışığı görüyorum” dedi.

“DEĞİŞİM BAŞLIYOR”

Partisinin il başkanlarını da tanıtan Sarıgül’ün konuşması sık sık, “Çare Sarıgül” sloganı ve alkışlarla kesildi. Mustafa Sarıgül, partisinin ilk görevini de şöyle açıkladı: “Benim ilk görevim önce partimize bayrağını Ankara'ya dikmek, sonra da Ay Yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın en önüne taşımak” diye konuştu.

Genel Merkez binasınının pazar günü açılacağını belirten Sarıgül, resmi kuruluşun Pazartesi günü olacağını ifade etti. Sarıgül, “Türkiye’nin değişimi 21.12’de Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da başlayacak” dedi.

Yollarının uzun olduğunu anlatan Sarıgül, gençlik, kadın kolları ve partinin tüm kadroları için şunları söyledi: “Herkesi sevgi ile kucaklayacağız. Bütün yurttaşlarımı bu sevgi etrafında buluşturacağız, ötekisi olmayan bir anlayışla tüm ulusumuzu kucaklayacağız. Gece, gündüz yatmak yok çalışacağız. İktidar olmak için çalışacağız. Şimdi tüm kadrolarımız iktidar olmak için merkezlerinize gidecek. Değişim başlıyor.”



