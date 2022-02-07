İşte şimdi ortalık karışacak! 13 anket firmasının anketlerinin ortalaması alındı

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan seçimler için geri sayıma başlarken, 13 farklı kamuoyu araştırma şirketinin Ocak 2022 anketlerinin sonuçlarının ortalaması alındı. İşte sonuç...

Hem Türkiye, hem iktidar, hem de muhalefet için kritik öneme sahip olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında yapılacak olan seçimler öncesinde kamuoyu araştırma şirketleri peş peşe anketlerini açıklamaya devam ediyor.

Anket firmalarının sonuçları büyük tartışmaları da beraberinde getirirken, 13 farklı araştırma şirketinin Ocak 2022 seçim anketlerinin sonuçlarının ortalaması alındı.

ORC, MAK, İEA, TEAM, AKAM, Metropoll, Gezici, Artıbir, AR-G, Area, Aksoy, Yöneylem ve Sosyopolitik araştırma şirketlerinin ocak ayında yaptığı seçim anketlerini Anketler ve Raporlar sayfası derledi.

Alınan ortalamada AK Parti yüzde 32,2 oy toplayarak 1. parti olurken, CHP yüzde 27,1 ile ikinci parti oldu. İYİ Parti ise yüzde 13,4 oy oranıyla 3'üncü parti oldu.

HDP yüzde 10,6 oy alırken MHP yüzde 7,4'te kaldı.

Böylece Cumhur İttifakı ortalama yüzde 39,6 oy toplarken Millet İttifakı da yüzde 40,5 oy aldı ve son 13 farklı kamuoyu araştırma şirketinin Ocak 2022 anketlerinin ortalamasında CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu iktidardaki Cumhur İttifakı'nı 0,9 oy oranıyla geride bıraktı.

DEVA Partisi yüzde 3,1 ile dikkat çeken bir orana ulaştı. Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi ise yüzde 1,7 oy topladı.

Saadet Partisi yüzde 1,3 oy alırken Muharrem İnce'nin yeniden siyaset sahnesine çıktığı partisi Memleket Partisi yüzde 0,9 oy toplayarak beklentilerin altında kaldı. Böylece Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti toplamda yüzde 40,5 oy alırken henüz ittifakta yer aldığını beyan etmeyen Saadet Partisi'nin yüzde 1,3 oyu buna dahil edilmedi.

İşte o çok konuşulacak 13 araştırma şirketinin Ocak 2022 anketlerinin ortalamaları: