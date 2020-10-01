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  4. 01 Ekim 2020 15:41

İşte TBMM'nin açılışına davet edilen tek isim

TBMM'nin 27. Dönem 4. yasama yılı bugün Genel Kurul'daki özel oturumla başladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle oturuma davet edilen tek isim Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu.

İşte TBMM'nin açılışına davet edilen tek isim
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Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün özel oturum ile toplandı. 2 aylık aranın ardından toplanan meclisin en önemli konularından biri, süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi olacak. Daha önce de yapılan açıklamalarda meclise kimsenin davet edilmeyeceği açıklanmıştı.

DESTEK MESAJI VURGULANDI
Geçen hafta sonu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucu sivil vatandaşlar hayatını kaybederken, Türkiye masada ve sahada Azerbaycan'ın yanında olacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından toplanan meclisteki tek ziyaretçi ise Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu. Böylece Meclis Genel Kurulu partilerin ortak imzasıyla Ermenistan'ı kınama bildirisinden sonra yasama yılı açılışında da destek mesajını bu özel davetle vurguladı.

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