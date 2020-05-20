İşte Türkiye'nin normalleşmesinin gerekçesi!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hazıra dağ dayanmaz… Bir süre daha sokağa çıkmayalım, tamam. Ama bu normalleşme sürecini adım adım hayata geçirirken, kazançlardan, mücadelemizdeki kazanımlarımızdan geri adım atmak, oradan bir şey kaybetmek istemiyoruz” dedi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın normalleşme aşamalarının gerekçesi ve sürecin ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Oktay’a, yeni normal diye isimlendirilen sürece dikkat çekip, yakın geleceği nasıl gördüklerini sorduğunu kaydeden Sarıkaya, Oktay’ın salgınla mücadele sonucu geldiği noktadan memnun olduğunu belirtti.

Sarıkaya’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Fuat Oktay, atılan adımların, alınan tedbirlerin yeni normalleşmeye geçme sürecini de rahatlattığını belirtti.

“Geleceği çok pozitif görüyoruz” deyip ekledi:

“Son derece kontrollü şekilde gidiyoruz. Bu savaş henüz bitmedi...”

Bu aşamada AVM’lerin açılmasından, yeni normalleşme süreçlerinin başlamasına kadar atılan adımların gerekçesini bir atasözü ile tanımladı:

“Hazıra dağ dayanmaz… Bir süre daha sokağa çıkmayalım, tamam. Ama bu normalleşme sürecini adım adım hayata geçirirken, kazançlardan, mücadelemizdeki kazanımlarımızdan geri adım atmak, oradan bir şey kaybetmek istemiyoruz. Eğer kazanımlardan kaybedersek sonrasında daha büyük sıkıntıya düşeriz. Elde ettiklerimizi de koruyarak, onları da tamamen kaybetmeden adım adım gitmeliyiz…"