İşte YSK'nın kritik Büyükçekmece toplantısı öncesi İstanbul'daki oy farkı

31 Mart yerel seçimlerinin kuşkusuz en çok merak edilen illerinin başında gelen İstanbul'da oy sayımlarına yapılan sayımlarla oy oranları değişmeye başladı.

Nefes kesen bir yarışa sahne olan İstanbul'da CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir yarış sürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu seçimleri en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım'ın 20.388 oy önünde tamamlamıştı. Ancak AK Parti önce sonuçlara İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Ancak İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden yapılan sayımda aradaki oy farkı azalsa da İmamoğlu yine Yıldırım'ın önünde seçimi tamamladı. Bunun üzerine AK Parti bu sefer İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bu itiraz da sonuçsuz kalınca AK Parti bu sefer YSK'ya itirazda bulundu.

İstanbul'da şu anda bazı ilçelerinde tüm oylar, bazı ilçelerinde ise geçersiz oylar sayılıyor. Esenyurt ve Avcılar'daki oy sayımları bitti. Şu anda sadece tek ilçe kaldı, o da Maltepe. Maltepe'de 800'den fazla sandık sayılıyor. Öte yandan en çok konuşulan ilçe olan Büyükçekmece'de ki yerel seçim sonuçlarına göre CHP aslında Büyükçekmece'yi 4 bin oyla kazanmıştı. Ancak AK Parti Büyükçekmece'deki seçimlere "seçmen kaydırma" iddiasıyla itiraz etti ve bir taraftan polis tek tek adres tespiti yaparken diğer taraftan da oylar sayılmaya devam ediyor.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu da (YSK), saat 16.00 itibariyle İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki seçimlere AK Parti'nin itirazı görüşmeye başladı.

Seçimler bittiğinde fark 20.388'di. Bakın bu fark şu anda ne oldu?

11 NİSAN PERŞEMBE Saat 17:00



Ekrem İMAMOĞLU : 4.170.468

Binali YILDIRIM : 4.156.471

FARK: 13.997

Yeniden sayılan sandık oranı: %97,3