İstifa eden AK Partili başkanın yerine yeni başkan seçildi

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 72 oyla seçilen Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesi üzerine, bugün Pursaklar Belediyesi Merkez Binasında toplanan, Pursaklar Belediyesi Meclisi ilk oturumda yapılan oylamada 31 kişilik meclis üyelerinin 3'te 2'lik kısmından yeterli oy alamayan adaylar için ikinci oturum düzenlendi. Adaylardan Bayram Yüksel'in adaylığını çekmesi üzerine yapılan ikinci turda yeni Başkanı Ertuğrul Çetin seçildi.

"ALLAH MAHÇUP ETMESİN"

Görevinin açıklanmasının ardından ilk açıklamasını yapan Pursaklar'ın yeni Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bugün yapılan seçim neticesinde Pursaklar Belediyesi Başkanı oldum. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu çok iyi biliyorum, oylamada bana destek veren tüm Meclis Üyelerine çok teşekkür ediyorum. Allah mahçup etmesin, hep birlikte ileriye beraberce yürüyeceğimizi şimdiden taahhüt ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, görev değişimi sebebiyle mazbatasını AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'dan aldı. (İHA)





