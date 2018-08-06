İstifaların ardından İYİ Parti'den son dakika açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, istifalar üzerine yaptığı açıklamada, “Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

İYİ Parti'de toplu istifa depremi