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İSTİFASI KABUL EDİLMEYEN BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
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  4. 13 Nisan 2020 10:14

İstifası kabul edilmeyen Bakan Soylu'dan ilk açıklama

Dün gece istifa eden, ancak istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi.

İstifası kabul edilmeyen Bakan Soylu'dan ilk açıklama
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Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin” dedi.

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor.

Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah’a emanet olun” dedi.

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İHA

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