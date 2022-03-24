İtalya duyurdu: 3'lü zirve yapılacak! Türkiye de aralarında

İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine vurgu yapan Draghi, "Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında 3 ülke görüşeceğiz" dedi.

İTALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etmişti.

Erdoğan ve Draghi'nin NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürmüştü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulunmuştu.