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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ‘diktatör’ sözleri nedeniyle İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gaiani Türk Dışişlerine çağrıldı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği liderlerinin Ankara’da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın von der Leyen’e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm” diye konuştu. Draghi, Erdoğan’a yönelik ‘diktatör’ ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak ”Açık sözlü olarak onların ne olduğunu, diktatör olduklarını söyleyelim. Ancak ülkelerimizin çıkarları için onlarla işbirliği ve koordinasyona devam edelim” ifadesini kullandı. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.

Etiketler italya başbakan sözler diktatör dışişleri
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