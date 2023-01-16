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İYİ Parti ''anayasa teklifi'' için kararını verdi

İYİ Parti ''anayasa teklifi'' için kararını verdi
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, ''Bunun bir an önce vatandaşlarımızın gündeminden düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenlemenin makul bir çoğunluğun kabul edebileceği bir çerçevede yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz bu anlamda katkı vereceğiz'' dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konuya çok hassas baktıklarını söyleyerek, "Sayın Lütfü Türkkan'ın dosyasıyla aynı güne getirilmesi sebebiyle o günkü görüşmeyi gerçekleştirmedik. Bunu ilkesel olarak doğru bulmuyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu konuda yetkili kurullarımızla bir dizi temas gerçekleştirdi. Biz bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız. Ancak biliyorsunuz bizim bir hassasiyetimiz vardı. Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını dikkate alan, bütün kesimleri katkı vermeye çağırabilecek, tüm vatandaşlarımızı kuşatan bir anlayışı değerlendiriyoruz. Bunun bir an önce vatandaşlarımızın gündeminden düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenlemenin makul bir çoğunluğun kabul edebileceği bir çerçevede yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz bu anlamda katkı vereceğiz. İktidar bu konuyu gerçekten çözmek istiyorsa, burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim teklifimizi dikkate almalarını kendilerine tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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'GENEL BAŞKANIMIZ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI'

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara İl Başkanlığı kongresi sürecinde adaylık tartışmaları üzerine rahatsızlandığı iddialarına ilişkin de, "Genel Başkanımız ipe sarılmış bir çeliktir. Onun ortaya koyduğu siyaset tarzı; milletimizi kuşatan, milletimize sevgi dolu yaklaşımı ve cesareti ülkemizin makus tarihini değiştirecek. Bu anlayış galip gelecek. Bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret. İYİ Parti şu anda büyüyen, yükselen, Türkiye'nin itici gücü olmaya başlamıştır. Daha da güçleneceğiz inşallah. Bu seçimlerden birinci parti olarak çıkacağız. Sayın Genel Başkanımız bugün Genel Merkeze gelerek çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

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'HDP KONUSUNDA GÖRÜŞÜMÜZ NET'

Zorlu, HDP'nin kapatılması durumunda DEVA Partisi'nden seçimlere girecekleri iddiasıyla ilgili de, "HDP konusunda görüşlerimiz nettir. Genel Başkanımızın en başından bu yana değerlendirmeleri bu yöndedir. Millet İttifakı'nda ya da 6'lı Masa'da bu parti yer almamaktadır. Biz bu çizgi etrafında hem Millet İttifakı'nın hem de 6'lı Masa'nın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Yeni bir değerlendirmeye de bu konuda açık olmadığımızı ifade etmek isterim" diye konuştu. 

 

 

Etiketler meral akşener hastane kavga
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