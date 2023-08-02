  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti Denizli İl Başkanı istifa etti

İYİ Parti Denizli İl Başkanı istifa etti

İYİ Parti Denizli İl Başkanı istifa etti
Güncelleme:

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Denizli’de Ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Yaklaşık 7 aydan bu yana il başkanlığını görevini yürüten Tunçtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da “Bu gün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Etiketler iyi parti denizli il başkanı istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Vahşet'' demek bile az! Hepsini eze eze öldürdü
İstanbul'da dehşet anları! Muavini bıçakla kovaladı
Hande Sarıoğlu Barbie pozuyla yine kasıp kavurdu! ''Harbi Barbie mekana giriş yaptı''
MHP lideri Bahçeli hakkında suç duyurusu
Türkiye'de 2023'ün en çok satan otomobiller belli oldu
İstanbul'u bekleyen kabus ortaya çıktı
Enflasyona 1 kala Dolar'da yeni rekor!
Dünyayı kasıp kavuran Barbie filmine sansür engeli
Ormanı yakan zanlıdan akıllara durgunluk veren ifade
Prof. Dr. Ahmet Ercan o ilimizi işaret etti: 6'dan büyük bir deprem şaşırtıcı olmaz