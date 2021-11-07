İYİ Parti, ettiği küfür sonrası Lütfi Türkkan için kararını verdi

İYİ Parti, bir şehit yakınına küfreden Lütfi Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacak.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, Bingöl'deki yurttaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki görmüştü.

Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gergin ortam nedeniyle doğru olmayan kendisine de yakışmayan ifadeler kullandığını belirterek "Milletimizden özür diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Habertürk Ankara Bürosu'nun edindiği bilgiye göre İYİ Parti grubu ise yarın toplanarak Lütfi Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Türkkan'ın görevine devam etmesinin uygun olmayacağını, bunun partiye yük getireceğini belirterek dün istifasını sunduğu öğrenildi.