İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.

Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.

Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız.



Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin.



Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam. #MilletBiziÇağırıyor — Meral Akşener (@meral_aksener) January 26, 2022

KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DAVUTOĞLU VE BABACAN'DAN MESAJ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener hanımefendiye ve kıymetli eşi Tuncer beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin." mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı @meral_aksener’e geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.