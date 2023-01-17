İYİ Parti heyetinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de ziyaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem, Şenol Sunat ve Ümit Özlale, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı Masa toplantısından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'te ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret 1 saat 10 dakika sürdü.

Toplantı sonrası ziyarete ilişkin açıklama yapan Grup Başkanı Tatlıoğlu, "26 Ocak'ta 6'lı Masa'ya biz ev sahipliği yapıyoruz. 6'lı Masa'nın toplantısının gündemini oluşturmak için, Sayın Genel Başkanımızın talimatı gereği 6'lı Masa genel başkanlarıyla hem bir değerlendirme hem de bilgilendirme yapıyoruz. Hem de onların gündemi oluşturma konusunda, bilgilerini ve taleplerini alıyoruz. Bundan sonra da Sayın Genel Başkanımız bizim vereceğimiz o bilgiler çerçevesinde edineceği notlarla Sayın Genel Başkanları ziyaret edecek" dedi.

Tatlıoğlu ayrıca, görüşmede başörtüsü düzenlemesiyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin gündeme gelmediğini, perşembe günü Anayasa Komisyonu toplantısına katılacaklarını ve bu konuda parti olarak bir metin hazırladıklarını da duyurdu.