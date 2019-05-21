İYİ Parti kurultaya gidiyor: İşte detaylar...

Yeniçağ gzetesinde yer alan habere göre; İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından 3. olağanüstü kurultayına gitmeye hazırlanıyor. Tüzük değişikliğinin birinci gündem olacağı kurultay programı ise netlik kazandı.

Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirilecek kurultayın gündem maddeleri şöyle:

- Yoklama ve açılış,- Kurultay Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Katip Üye)

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

- Parti Tüzük Komisyonunun kurulması ve çalışması,

- Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in konuşması,

- Parti Tüzük Komisyonundan gelen raporun okunması ve değişiklik önerilerinin oylanarak karara bağlanması,

- Dilek ve temenniler,- Sayın Genel Başkanın teşekkür konuşması,

- Kapanış.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Öte yandan kurultayda şu maddelerin ele alınması bekleniyor:

- Uygulamada doğan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak,

- Kadın kolları kurulacak. Oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modeli belirlenecek,

- Hazineden alınan yardımın, teşkilatlara dağıtılması için yöntem belirlenecek,

- Genel İdare Kurulu (GİK)'nun sayısı 50 kişiye düşürülecek.

- Genel Başkan, istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye "Başkanlık Divanı"nda görev verebilecek.