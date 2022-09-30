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İYİ Parti kurultaya gidiyor! Tarih belli oldu

İYİ Parti kurultaya gidiyor! Tarih belli oldu

İYİ Parti'de 2023 seçimleri öncesi kongre kararı verildi. Kurultay sürecinin 7 Ekim'de ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla başlayacağı duyuruldu.

İYİ Parti olağan kongresini seçimden önce yapma kararı aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı, Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda partinin 3’üncü olağan kurultayının yapılması kararı alındı.

Kurultay sürecinin 3 Ekim’de ilçe ve il kongreleriyle başlaması ve ardından 3’üncü olağan kurultayın yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin, teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.

Etiketler iyi parti kurultay kongre
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