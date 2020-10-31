İYİ Parti lideri Akşener deprem bölgesinde

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Meral Akşener'in ilk durağı 6.6 büyüklüğündeki depremin en fazla etkilediği Bayraklı ilçesi oldu. Yıkımın yaşandığı Barış Sitesi'nin bulunduğu bölgeye giden Akşener, yetkililerden bilgi aldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol