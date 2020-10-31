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  4. 31 Ekim 2020 17:45

İYİ Parti lideri Akşener deprem bölgesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçeleri ziyaret etmek amacıyla İzmir'e geldi. 

İYİ Parti lideri Akşener deprem bölgesinde
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Meral Akşener'in ilk durağı 6.6 büyüklüğündeki depremin en fazla etkilediği Bayraklı ilçesi oldu. Yıkımın yaşandığı Barış Sitesi'nin bulunduğu bölgeye giden Akşener, yetkililerden bilgi aldı.




DHA

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