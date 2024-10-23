İYİ Parti lideri Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlattı

MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için yaptığı "TBMM'ye gelsin, DEM'in grup toplantısında konuşsun" teklifine çok sert bir tepki gösteren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında kürsüden idam ipi fırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrıya tepkiler çığ gibi büyüyor.

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bahçeli'ye çok sert tepki gösterirken, İYİ Partili vekillerin sıralarında terör şehitlerimizin fotoğrafları yer aldı.

İYİ Parti grup toplantısının yapıldığı salondaki sıralara terör örgütü PKK'nın şehit ettiği kahraman askerlerimizin fotoğraflarıyla birlikte Türk bayrakları konuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüye sağ yumruğu havada çıkarken, yaptığı konuşmada çok sert açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, konuşmasının sonuna doğru elindeki ip kaldırarak, kürsüden fırlattı. MHP lideri Bahçeli'ye seslenen Dervişoğlu "Buradan Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum Abdullah Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız. Siz bu milletin vefasını astınız bu milletin utanç duymasına neden oldunuz. Ondan sonra da çıkıp diyorsunuz ki bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğine kastettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as. 3 hilali bu ihanete araç kılanlar gibi 6 oku da bu gayrimilli mutabakata katma gafletinde olan 31 Mart’ta seçmenin gösterdiği teveccühün verdiği önemi anlamadan Mustafa Kemal’in aziz hatırasını ve cumhuriyeti ve üniter devleti kumar masasındaki bir mirasyedi gibi harcamaya kalkan bir CHP yönetimi ile de karşı karşıyayız. Diyarbakır’a gitmek için Edirne’den izin alacak kadar şaşırmış ve küçülmüşlerdir." diyerek elindeki idam ipini Meclis kürsüsünden attı.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.