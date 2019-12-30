İYİ Parti lideri Meral Akşener: "Ben olsam istifa ederdim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Murat İde'ye yapılan saldırıyla ilgili yaptığı Bakan Soylu'ya tepki gösterdi. Akşener, "İçişleri Bakanı en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu iddia ediyor. Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. Ben olsam istifa ederdim" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider birbirleri ile tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

AKŞENER'DEN BAKAN SOYLU'YA: BEN OLSAM İSTİFA EDERDİM

Daha sonra Akşener'in makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul'da saldırıya uğrayan Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye "Geçmiş olsun" dedi. Bunun üzerine Akşener ise "İçişleri Bakanı en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu iddia ediyor. Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. En son basın danışmanım darp edildi. Ben olsam istifa ederdim" dedi.

Ardından basına kapalı şekilde devam eden görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye evinin önünde saldırı girişiminde bulunulmuştu. 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan İde’nin, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak, saldırıdan kurtulabildiği belirtilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 1’i savcılık, 5’i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.