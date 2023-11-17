İYİ Parti Milletvekili Gürban'dan istifa açıklaması

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban, gündeme ilişkin DHA’ya açıklamalarda bulundu. Gürban, İsrail’in Filistin’e karşı uyguladığı soykırıma ilişkin, “Bu soykırıma karşı Türkiye olarak elimizden geldiğince ses olmaya çalışıyoruz. Gazze’den Türkiye’ye kanser hastaları da getirildi. O insanların tedavisini yapmak boynumuzun borcudur. Uluslararası arenalarda İsrail’in yaptığı bu soykırımı dile getirip, ‘uluslararası tepki’ oluşturabiliriz. Halkımız tarafından da yapılan İsrail ürünlerine karşı boykot oluşturmaya devam edebiliriz. Hükümet tarafından da boykot eden şirketler desteklenebilir. Arap ülkeleri de Amerika’dan izin alamadan bir adım atamıyorlar. Türkiye’nin de içinde bulunduğu diğer Müslüman ülkelerin bir araya gelip, ortak tepki oluşturması, ortak tavır ortaya koyması lazım” diye konuştu.

‘BUNA KİMSE İZİN VERMEYECEKTİR’

İYİ Partili Gürban, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışmalara ilişkin, “Anayasa Mahkemesi kararları en üst makamdır. Herkesin buna uyması gerekmektedir. Biz bunlara da uymayacaksak, gündemde de yer alan yeni anayasanın getirilmesinin de bir manası yoktur. ‘Sivil anayasa’ şeklinde ifade ediliyor. 1980’den bu yana anayasada çok kez değişiklikler yapıldı, yasanın içerisinde değişmeyen çok az madde kalmış durumda. Şunu sormak isterim; acaba buradaki amaç, değişmeyen maddeleri de mi değiştirmek? Buna da kimse izin vermeyecektir. Anayasa değişikliği söylemleri ortaya çıktığında veya talebi geldiğinde sürekli ‘darbe anayasası’ şeklinde açıklamalar yapılıyor. İçeriğine baktığımızda 1980’den bu yana defalarca değiştirildi. Darbe anayasası şekli kalmamıştır. Partimizde bu konuda yetkili kişileri görevlendirip incelemesinde bulunacaktır” dedi.

‘HERHANGİ BİR İTTİFAKA DAHİL OLMAYACAĞIZ’

İYİ Partili Gürban, 31 Mart 2024 yerel seçimler ile ilgili, “İYİ Parti olarak önümüzdeki yerel seçimde tek olacağız, herhangi bir ittifaka dahil olmayacağız. Bu konuda da partimiz kararlıdır. İYİ Parti olarak biz yolumuza bakıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta meclis grup toplantımızda adaylarımız açıklanmaya devam ediyor. Yakın zamanda sahaya ineceğiz. Halkımızla iç içe çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mücadelemiz devam ediyor. Bende Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tek milletvekili olduğum için bu bölgede aktif çalışmalarımı sürdürüyorum. Bölge şehirlerini gezip, il başkanları ile görüşmeler gerçekleştiriyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarını, beklentilerini dinleyip o yönde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Gaziantep’te sığınmacı problemi var. Bu durumu belediyecilik faaliyetleri ile çözüme kavuşturulabileceğini düşünüyoruz” dedi.

‘İSTİFA YÖNÜNDE DÜŞÜNCEM YOK’

İYİ Partili Gürban, partide gerçekleşen istifalar doğrultusunda kendisinin istifa edeceğine yönelik yapılan açıklamalara ilişkin, “Böyle bir düşüncem yok. Niyeyse istifa edeceğim yönünde haberler yapılıyor. İstifa yönünde bir düşüncem yok. İstifa etmemi gerektirecek bir neden yok” ifadelerini kullandı.

DHA