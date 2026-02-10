  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti o sözleri affetmedi: Mehmet Korkmaz partiden ihraç edildi!

İYİ Parti o sözleri affetmedi: Mehmet Korkmaz partiden ihraç edildi!

İYİ Parti o sözleri affetmedi: Mehmet Korkmaz partiden ihraç edildi!
Güncelleme:

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz, İYİ Parti'den ihraç edildi.

İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle ''Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Korkmaz'ı partiden ihraç etti.

İYİ Partili Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün kıyafeti üzerinden hedef alınmasına ilişkin, "Geçtiğimiz hafta maalesef bizi de ilgilendiren bir mesele sebebiyle kamuoyu meşgul oldu. Cumhuriyetimizin büyük bir kazanımı olarak seçilmiş Mihalgazi Belediye Başkanı Hanımefendiye karşı kabul edemeyeceğimiz büyük bir terbiyesizlik yapıldı. Çok hızlı tepki gösterdik ve bu edepsizliği yapan kişi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk edildi ve partiden atıldı" dedi.

'YAPILAN TERBİYESİZLİĞE ÇOK HIZLI TEPKİ GÖSTERDİK'

Söz konusu kişinin partinin kurucusu olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kavuncu, "Pek çok partinin yüz binlerce, milyonlarca üyesi var. Bizim üye sayımız yaklaşık 500 bin. Bu kadar kalabalık yapılar söz konusu olunca, kurumsal kimlikle asla bağdaşmayacak ifadeler kullananalar nadiren de olsa çıkabiliyor. Kriminal suç işleyenlerle de karşılaştığımız olmadı değil" diye konuştu. Bu tür olaylarda önemli olanın kurumların aldıkları tavır ve gösterdikleri reaksiyon olduğunu vurgulayan Kavuncu, "Duruşumuz nettir. Bu hadisede de bu net duruşu gösterdik ve yapılan bu terbiyesizliğe çok hızlı tepki gösterdik. Ancak bunu yaparken, kendini bilmez bir şahıs üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara da bazı hatırlatmalar yapmak gerekiyor" dedi.

DERVİŞOĞLU, BAŞKAN AKGÜN'Ü ZİYARET EDECEK

İYİ Parti çatısı altında, cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen hiç kimsenin barınamayacağını bildiren Kavuncu, "Anında gereği yapılır ve yapılmıştır" ifadesini kullandı. Kavuncu, söz konusu kişiyle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için talimat veren Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü aradığını ve üzüntülerini ifade ettiğini söyledi. Kavuncu ayrıca Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun perşembe günü Başkan Akgün'ü ziyaret edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Mehmet Korkmaz, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef almıştı. Korkmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu Siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir; en azından kılığı kılık, tahsili var!" ifadelerini kullanmıştı. 

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan mahkemeye sevk edilen İYİ Partili Mehmet Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar
2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında!
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek!
İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek!
Etiketler iyi parti mehmet korkmaz ihraç zeynep güneş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! Ankara'da kapı kapı dehşet gecesi: Annesini de, kızını da, eşini de öldürüp intihar etti! 2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar 2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle! Epstein’in eski kız arkadaşı iğrençlikler kraliçesi Maxwell'den tüm dünyayı şoke eden hamle! İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti Türkiye'nin dev markası el değiştirdi; artık Suudi Arabistan firmasıyla ortak oldu! Türkiye'nin dev markası el değiştirdi; artık Suudi Arabistan firmasıyla ortak oldu! Önce Rafa şimdi de Cerny mi ? Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi Önce Rafa şimdi de Cerny mi ? Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Bir zam daha geliyor! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Bir zam daha geliyor! ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı! ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı!
Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını Türkiye'nin 104 metrelik eşsiz güzelliğine ziyaretçi akını Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Yerin altından bu sefer tarih değil, rezalet fışkırdı! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! Ahmet Hakan ile Bakan Hakan Fidan arasında dikkat çeken mimikler! 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var! Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var! Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi Güzel şarkıcıya sosyal medyada iğrenç taciz! 2 yıla kadar hapsi istendi İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek! İstanbul'da bugün çok sayıda ilçede onlarca mahallede elektrik verilemeyecek! Birinci sınıf öğrencisi minik Ela'nın korkunç ölümü; ailesinin iddiaları kan dondurdu! Birinci sınıf öğrencisi minik Ela'nın korkunç ölümü; ailesinin iddiaları kan dondurdu!