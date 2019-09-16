İYİ Parti resmi olmayan yaşam enflasyonunu açıkladı

Enflasyonun da benzer bir şekilde aşağıya doğru hareketleneceği beklentisi ile gerçekleştirilen faiz indirimleri üzerine İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada gayri resmi yaşam enflasyonu yüzde 50 olarak verildi.

Faizlerin indirilmesiyle birlikte ekonomide hareketlenme bekleyen hükümetin ekonomi politikasını eleştiren İyi Parti, "faiz düşerse enflasyon da düşer" söylemini eleştirdi.

Parti’nin Ekonomi Politikaları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada hükümetin, "Enflasyon yüzde 10'un altına gidecek, ekonomi dengeleniyor" iddiası için "Rasyonel yani gerçekçi olmadığını kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

İyi Parti’den yapılan açıklama şöyle:

"Finansal Piyasalar, Faiz, Kur ve Enflasyon

"Geçtiğimiz hafta Para Politikası Kurulu toplantısı ile politika faizi 3,25 baz puan indirdi. Piyasa beklentisi en az yüzde 2,75 ile yüzde 4 arasında bir düşüş olması yönündeydi.

"Böylece 2 ay gibi bir süre içinde politika faizinin yüzde 24 den yüzde 16'50 ya, mevduat faizlerinin de buna bağlı olarak (baskı ile) yüzde 15-15'50 brüt seviyesine gerilemesi sağlanmış oldu (yıllık mevduatın faizi net yüzde 13-13,50 seviyesinde olacak)

"Piyasaya yapılan bu zorlama ile müdahale edilmesinin arkasında hiçbir temel ve bilimsel argümana dayanmayan "faiz düşerse enflasyon da düşer" söyleminin yer aldığını görüyoruz.

"Serbest Piyasa Ekonomisi mekanizmasına ve ekonomi teorisine ters olmasına rağmen "faizleri düşürürsek enflasyon düşecek" iddiasının gerçekleşmeyeceği önümüzdeki altı ay gibi kısa bir sürede görülecektir."