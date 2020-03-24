İYİ Parti sokağa çıkma yasağı istedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi.

“10 GÜNDÜR BAĞIRIYORUM, DİLİMDE TÜY BİTTİ”

Türkkan, Tarafsız Haber Ajansına konuştu. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini isteyen Türkkan, şöyle dedi:

“10 gündür bağırıyorum, dilimde tüy bitti sokağa çıkma yasağı olsun diye, inşallah olur.

Sokağa çıkma yasağı çok önemli, yapmaları lazım.

Türkiye’nin sağlık sistemini çökertmeden, sağlıkçıların hayatını daha fazla tehlikeye atmadan, insanların daha fazla hastalanmasına müsaade etmeden bir an önce sokağa çıkma konusunda kısıtlama getirilmeli.”