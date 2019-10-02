İYİ Parti Sözcüsü'nden HDP ve PKK açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Medyascope’da Ruşen Çakır’ın konuğu oldu.

Ağıralioğlu programda, “Her PKK’lı HDP’lidir. Ben buna inanıyorum ama her HDP’li PKK’lı değildir” ifadesini kullandı.

Devleti yöneten ciddiyetin her HDP’liye "PKK’lı" diyemeyeceğini belirten Ağıralioğlu, "HDP eşittir PKK" cümlesi için "Seçmen profili 6 milyonu bulmuş, çeşitlilik içerisinde ya sana ya onlara sıkışmış seçmen içerisinde, bir devletin diyeceği cümle değildir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı politikalarını bir dönemden sonra yanlış bulduğu, buna sebep olanın da HDP olduğu yorumu için "Ben popülizme kurban vermeyeyim, memleket yöneteceğiz. 6 milyon oy aldı HDP. Tayyip Bey seçim süresi boyunca seçim sonrasına göre daha nobrandır" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, geçen günlerde Millet İttifakı'nın geleceğine dair yaptığı açıklamada,"Genel Başkanımız da söyledi. 'Eğer CHP kurumsal olarak ben HDP ile devam edeceğim' derse biz yokuz dedi" diye konuşmuştu.