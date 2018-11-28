İYİ Parti ve CHP arasında ittifak krizi iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesinin ardından iki parti arasında başlayan görüşmeler yaklaşık 2 haftadır devam ediyor.

Görüşmelerin iki haftadır devam etmesine karşın herhangi bir sonuç alınamamasının başında üç büyükşehir belediyesi üzerinde yaşanan anlaşmazlığın geldiği öğrenildi. İYİ Parti'nin Ankara, Antalya ve Mersin'de iş birliği yapılarak CHP'nin aday çıkarmamasını talep ettiği, CHP'nin ise söz konusu üç büyükşehir belediyesini ancak CHP'li bir adayın yarışması durumunda kazanılabileceği görüşünde olduğu öğrenildi.

CHP'NİN İŞ BİRLİĞİ ÖNERDİĞİ İLLER: MANİSA, KONYA, KAYSERİ, KOCAELİ, DENİZLİ VE ISPARTA....

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, İYİ Parti'nin özellikle Ankara'da ısrarcı olduğu, ancak CHP'nin de İYİ Parti adayının Ankara'yı kazanamayacağı görüşünde olduğu ifade ediliyor. CHP'nin İYİ Parti'ye Manisa, Konya, Kayseri, Kocaeli, Denizli ve Isparta'da iş birliği önerdiği kaydediliyor.

KRİZ AŞILMAZSA İŞ BİRLİĞİ OLMAYACAK

Bu hafta içinde CHP ile İYİ Parti arasında bir ya da iki görüşmenin gerçekleştirileceği belirtiliyor. İki parti arasındaki anlaşmazlığın aşılamaması durumunda CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde herhangi bir işbirliğinin olmayacağı, görüşmelerin sonlandırılacağı ifade ediliyor.

CHP'DE 'KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARALIM' GÖRÜŞÜ SAVUNULUYOR

CHP'nin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında da İYİ Parti'yle yürütülen görüşmelere yönelik eleştiriler dile getirildiği öğrenildi. Bazı CHP yöneticilerinin, yerel seçimlere işbirliğiyle değil her partinin kendi adayıyla girmesinin daha iyi olacağı görüşünü savunduğu belirtildi.



