İYİ Parti'de adli yıl açılışı krizi

Hatırlanacağı gibi Adli Yıl Açılış Töreni'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olmasına 42 baro tepki gösterek gitmeme kararı almıştı.

Görülen o ki Adli Yıl Açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak olması sadece yargıyı değil siyaset kulislerini de karıştıracak.

Buna son örnek İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu önceki gün yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin törene katılacağına dair işaretler vermişti. Ağıralioğlu açıklamasında bazı baroların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Yeni Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmama kararını ise "Yeni tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim merkezi külliyedir. Dolayısıyla devletimizin şu anda oylanmış, millet vicdanında oya sunulmuş ve neticeleri itibarıyla da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir model ile yönetiliyoruz. Tanımıyorum, uymuyorum, gitmiyorum, gelmiyorum gibi cümleler memleketin mesuliyetini taşımak isteyenlerin cümleleri değildir. Gidersiniz ve gözlerinin içine bakarak neyin eksik neyin yanlış olduğunu söylersiniz" şeklinde değerlendirmişti.

Ancak bugün İYİ Parti'nin Genel Başan Yardımcısı Aytun Çınar resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Adli Yıl açılış töreninin partili cumhurbaşkanlığı sarayında yapılmasıyla, hakim ve savcılarla 28 Şubat sürecinde Genelkurmayda toplantı yapılması arasında pek fark görmüyorum. Doğru olanı Yargıtay binasında yapılmasıydı. Bu nedenle oraya katılmayan baroları destekliyorum" ifadelerini kullanan Aytun İYİ Parti'nin içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek adli yıl açılış töreniyle ilgili görüş farklılıklarını da ortaya koymuş oldu.

İşte Çıray'ın o açıklaması: