İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi! ''Bunca hakaretten sonra az gelir''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in daveti üzerine Ankara’ya gelen İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Akşener’in başdanışmanı oldu.

İYİ Parti’nin 20 Eylül’deki 2. Olağan Kurultayı’nda ismi, “oy verilmeyecekler” listesinde geçen ve Genel İdare Kurulu’na giremeyen Çıray’ın da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili, parti içinde muhalif safa geçmişti. Genel Merkez’de dün akşam Akşener’le bir buçuk saat görüşen Çıray, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Görüşmemiz çok verimli geçti. Geçmişten ziyade önümüze baktığımız bir görüşme oldu... Örnek bir tutum alıp parti içindeki kutuplaşmaların da sona ermesi konusunda fikir birliğine vardık.”

DERVİŞOĞLU'NDAN TEPKİ: BU KADAR HAKARETTEN SONRA AZ GELİR

Öte yandan, İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu dün Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Parti politikalarını bu denli istiklal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!.. Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak!" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya konuşan Dervişoğlu, Aytun Çıray'ın başdanışmanlığını değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"BU ÖDÜLLENDİRMEYE BİR TEPKİYDİ"

"Merak konusuydu. Dervişoğlu bu tepkisini ileri götürecek mi? Partisindeki ayrışmanın ilk sinyali mi? Dün geceden beri Dervişoğlu'na ulaşmaya çalışıyordum. Az önce konuşma şansını yakaladım. CNN TÜRK'e özel bir demeç verdi. "Benim duruşum tamamen ilkesel." dedi. "Kongre sonrası gerek il başkanlarına, gerek parti yönetimine siyaset üslübunu aşan hakaretler kullandı." dedi, Çıray için. 'Hakaret' dedi ve partinin grup toplantılarına dahi katılmadı dedi ki grup toplantılarını düzenleyen kişi Genel Başkan. Katılmamaları aslında Genel Başkan'a da dönük bir tavırdı.

"Parti içindeki temsil makamlarından biriyim dedi. Bu çıkışımla hem ilkesel davranışa davette bulunuyorum hem de hakarete uğramış olanların da hakkını savunuyorum. Bu ödüllendirmeye bir tepkiydi benimkisi." dedi.

Bunun kamuoyuna duyurulma yöntemine de itirazı var Dervişoğlu'nun. 'Bize hâlen resmi olarak tebliğ edilmedi. O görüşmeden Aytun Çıray çıkar çıkmaz bu sızdırıldı. dedi. "Buna da ilkesel olarak karşı duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Elbette ki Genel Başkan'ın Başdanışman yapma kararını sorgulamıyorum. İsterse Genel Başkan yardımcısı da yapar. Benim tepkim yöntemsel." dedi.

"PARTİDE BİR AYRIŞMAYA GİTMEM"

(Randevulaşma var mı?) Şu an için bir randevulaşma yok. Eğer Genel Başkan davet ederse giderim, görüşlerimi ifade ederim. Zaten Twitter'dan tepkimi ortaya koymuştum, parti yönetimiyle de görüşlerimi paylaşırım." dedi.

"Ben İYİ Parti'nin kurucusuyum, partide bir ayrışmaya gitmem." ifadesini kullandı.

('Başka önermelerim olacak' sözü) "O hâlâ saklı." ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Çıray'ın başdanışmanlığa getirilmesine tepki gösteren İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Twitter hesabından şu ifadelere yer vermişti:

"Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!.. Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiklal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!.. Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak!.."