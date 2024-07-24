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İYİ Parti'de bir istifa daha: Bir milletvekili daha istifa etti

İYİ Parti'de bir istifa daha: Bir milletvekili daha istifa etti
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.  

X hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Özdemir "İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" dedi. Özdemir'in istifasıyla İYİ Parti'nin vekil sayısı 33'e düştü. 

Özdemir'in açıklaması şöyle: 

"Kamuoyuna;

Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım. Saygılarımla."

 

Etiketler Nimet Özdemir iyi parti istifa milletvekili iyi parti milletvekili
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