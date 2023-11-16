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İYİ Parti’de bir istifa daha

İYİ Parti’de bir istifa daha
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İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili Adayı Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili Adayı gösterilen eski vali Mesut Yılmaz, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarı ile gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Etiketler iyi parti istifa bir istifa daha milletvekili aday adayı
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