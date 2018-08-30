İYİ Parti'de büyük deprem ! İstifaları istendi

İYİ Parti'de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, il başkanlarına istifa çağrısında bulundu. Aydın, "İl başkanlarımızın yönetimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. İl başkanlarımızın sorumluluk içerisinde davranarak tavsiye kararına uymalarını bekliyoruz" dedi.
İYİ Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla yapılan açıklamada il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunuldu.
İstifa çağrısında şu ifadelere yer verildi:
"İl başkanlarımızın yönetimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. İl başkanlarımızın sorumluluk içerisinde davranarak tavsiye kararına uymalarını bekliyoruz"