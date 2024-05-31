İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir vekil daha istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İyi Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını görmekteyim" ifadelerini kullandı.

Kaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin, milletimize hizmet etmek, ülkemizi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olduğuna inanıyorum. Bu inançla, İYİ Parti'de başladığım siyasi yaşamımda, 2023 genel seçimleri öncesinde İYİ Parti Antalya İl Teşkilatı bünyesinde yapılan milletvekili temayül yoklamasında birinci çıkarak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı oldum. 14 Mayıs genel seçimlerinde ise Antalyalı hemşerilerimin takdiriyle, milletvekili seçildim. Bugüne kadar da milletin vekili olmayı gaye edindim, özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak, büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Parti'de, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle, İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.





Bu karar, şahsım için kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de, ülkemiz ve milletimiz için, daha güzel yarınlar inşa etmek adına, azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."