İYİ Parti'de FETÖ krizi! Ümit Özdağ'dan İstanbul İl Başkanı'na FETÖ suçlaması

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kavuncu'nun geçmişte Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptığını, bu derneğin 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin başvurusuyla kapatıldığını söyledi. Kavuncu hakkında 'FETÖ' imasında bulunan Özdağ, "Sayın Genel Başkana ben bu uyarıyı yaptığım zaman 2 devlet görevlisiyle konuştuğunu, Buğra'yla ilgili kendilerinde kayıt olmadığını söylemişler" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "İstanbul İl Başkanınızı FETÖ'cülükle mi suçluyorsunuz" sorusunu yanıtlamayan Özdağ, Hakan'ın "Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cülük imasında bulundu" yorumunu ise sessiz kalarak karşıladı.

Özdağ'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Buğra Kavuncu, FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış, yıllarca yapmış. Devlet 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için Kazakistan'a başvurmuş, kapatılmış. Bunun izahı yok, bana yapılmadı. Sayın Genel Başkana ben bu uyarıyı yaptığım zaman 2 devlet görevlisiyle konuştuğunu, Buğra'yla ilgili kendilerinde kayıt olmadığını söylemişler. Bunu da kabul ederim ama ben yıllarca FETÖ konusunda mücadele etmiş, tavrını ortaya koymuş, bu konuda büyük hassasiyet göstermiş bir insan olarak, bir siyasetçi, Türk milliyetçisi olarak bu izahatla tatmin olmam.



"DAHA PARTİYE GELMEDEN ÖNCE BU UYARIMI YAPTIM"

"Çok net söylüyorum, FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım. Açık bilgilere baktığınız zaman FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde önemli pozisyonları dışında kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğimi gayet iyi bilerek, yıllardan beridir terör ve güvenlik konularında çalışan…

"Mümtazer Türköne'nin FETÖ operasyonunun her kademesini nasıl şekillendirdiğini ortaya koydum. Hiçbir zaman devlet güvenliğiyle ilgili meselelerle boşa ve iç siyaset için kullanmadım. Mümtazer Türköne FETÖ yandaşıdır. Bildiği halde FETÖ'nün mesih olmadığını işbirliği yapmıştır. Buğra Kavuncu'nun durumunun ortaya çıkması lazım. Bu sivil toplum örgütünün neresinde neden görev aldığını açıklaması lazım.

"Türk milliyetçiliğinin iktidara gelmesi için bir hareket başlattık. Burada bu insanların yanlış bir çizgiye girmesine izin vermemiz söz konusu değil. Ben asla Türk milliyetçiliğinin bu temel ekseninin kırılmasına razı gelmem, bunun mücadelesini veririm. Partide kalıp veririm bunun mücadelesini. Partiyi manipüle etmek isteyen, geçmiş ilişkilerini izah etmeyen…"

BUĞRA KAVUNCU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Özdağ'ın iddialarının ardından telefonla Ahmet Hakan'ın yayınına bağlanan Buğra Kavuncu, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, büyük bir üzüntüyle ve biraz da öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada, bugüne kadar kongre süreciyle alakalı sosyal medyada ya da herhangi bir mecrada yorum yapmama konusunda özen gösterdim çünkü parti içi bir meseledir. Davaya, partiye zarar verecek kamuoyunda bu yoğun tartışmaların kişisel çıkarlar için yapılmasını hiçbir zaman sağlıklı bulmadım. Ben yarın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım, bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. Allah herkesi iftiradan saklasın.

İstanbul kongresinde kendisi taraf oldu, daha sonra bir büyük kongre yaptık, orada da bir demokratik süreç işledi. Madem 3 yıldır böyle bir sıkıntısı, endişesi vardı, biz her şeyi hukuk önünde aradık. Programda bahsettiği bütün gazetecilerle ilgili ben suç duyurunda bulundum yarın da kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağım.

Türk mahkemelerine de doğumumdan bu yaşıma kadar bütün yaşantımı didik didik etmelerine imkan vereceğim.

Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İşadamları Derneği. O dernek o dönemde tek iş adamları derneğiydi Türk firmalarının mensup olduğu, 180’e yakın firma bu derneğin üyesiydi. Bunların içinde Türkiye’de bildiğiniz birçok markalaşmış, uluslararası nitelikte firma da vardı, sempatizan olan firmalar da vardı. Ben 2010 yılına kadar bu dernekte yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım, o dönemde Kazakistan’dan ayrıldım, İsviçre’de iş hayatıma devam ettim. Benim başkan yardımcısı olduğum dönemde bu iş adamları derneğinin Zeki Pilge de başkanlığını yapıyordu.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE HİZMET ETMİŞ BİR İNSANI KARALAMAYA ÇALIŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Daha sonra bir takım evrakta oynamayla 2013-2014 yılında Fettah Tamince bu derneğin başkanı oldu. Sanki Fettah Tamince’yle biz aynı dönem çalışmışız gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Bunlar çok üzüntü verici, parti içinde bu tür iftiralarla kendine yol açmaya çalışmak da utanç verici. Ben hem bu dünyada, hem öbür dünyada bu alçaklığı yapan herkesle hesaplaşacağım. Yok öyle ya ma! İnsanlara iftira atıp, bütün kamuoyunda linç etmeye çalışıp, ailesi, 3 tane çocuğu, babası Türk milliyetçiliğine hizmet etmiş bir insanı karalamaya çalışmak hiç kimsenin haddi değil.

Bütün problem İstanbul il kongresinde kendileri taraf oldu. Kongrede biz çok güzel bir süreç yaşadık, her iki aday da ilçe ilçe dolaşıp kendini ifade etti. Bu milletvekili kapı kapı dolaşıp aynı iftiraları bütün delegelere yaptı, yetmedi, benim partiden Türk milliyetçilerini tasfiye kalktığın gibi çok daha ağır bir iftirada bulundu. Bütün bunların hiçbir karşılığı olmadığını da kongrede İstanbul delegeleri mühürledi."