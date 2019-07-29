İYİ Parti'de görev değişimi !

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, Meclis’teki görevini devrederek Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirileceği öne sürüldü.
3-4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay öncesi İYİ Parti’de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, Meclis’teki görevini devrederek Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirileceği öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre Ağıralioğlu aynı zamanda, Parti Sözcülüğü görevine getirilecek.