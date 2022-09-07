İYİ Parti'de ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' istifası

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in "HDP'den de bakan çıkabileceği" şeklindeki açıklaması İYİ Parti'de istifa getirdi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Tekin'in açıklamasına tepki göstererek görevinden ayrıldı.

Partisine istifa dilekçesini sunan Özışık, “Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar” diyerek CHP’li Tekin’in HDP açıklamasını hedef aldı.

CHP'li Gürsel Tekin’in HDP’den bakan çıkabileceğine yönelik sözlerine karşı Akşener'den "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" dedi.

'KABULLENMEM MÜMKÜN DEĞİL'

AA'da yer alan habere göre, Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları söyledi: "Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu bir programda, 'iktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?' şeklinde gelen bir soruya, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti. Bu sözler İYİ Parti'nin tepkisine neden oldu.

İYİ Parti cephesinden yapılan “HDP’nin olduğu yerde biz olmayız” açıklamalarına ise HDP’den tepki gelmişti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kendilerinin Altılı Masa’dan bakanlık gibi bir talebi ve beklentisinin olmadığını belirterek “Biz Meclis’teyiz, siz Meclis’ten çekilecek misiniz o zaman biz Meclis’teyiz diye? Bize 6- 7 milyon insan oy veriyor. Bu insanları memleketin dışına mı atacaksınız?” tepkisini göstermişti.