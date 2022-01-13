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İYİ Parti'de il başkanı istifa etti

İYİ Parti'de il başkanı istifa etti

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, görevinden istifa etti.

 İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, görevinden istifa etti.

Konuyla ilgili İYİ Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il başkanının istifasının ardından ilçe başkanlarının da görevden alındığı belirtilerek, "İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş il başkanlığı görevini bıraktı. İYİ Parti Genel Merkezi, yeni atanacak olan isme, teşkilatı kurması için ilçeleri de görevden aldı. Beklenen gelişme parti başkanlık divanında alınarak işleme konuldu. Süleyman Sarıbaş'ın genel merkezde görevlendirileceği ve en kısa zamanda atama yapılacağı bekleniyor" denildi.

Etiketler iyi parti istifa
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