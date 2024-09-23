İYİ Parti'de istifa depremi: 8 isim daha istifa etti

İYİ Parti'de yaşanan istifa dalgası sürerken, bir il başkanı 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte görevinden ayrıldı.

İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, bugün 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte partiden istifa etti. Gülay, "Geldiğimiz nokta her geçen gün istifalar nedeniyle partimizin güç kaybettiğini görüyorum. Teşkilatlarımız yönetim kurulu arkadaşlarımız üzerine bir şeyler koyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, parti binasında basın açıklaması düzenledi. İl Yönetimi olarak, genel başkanlık seçiminde kaybeden aday Koray Aydın’ı desteklediklerini ve istifa etmeyi düşündüklerini ancak seçilen Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun yapıcı konuşmasından sonra vazgeçtiklerini ifade eden Erdal Gülay, şöyle konuştu:

“Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun kurultaydaki yapıcı ve birleştirici konuşmaları, gidenlerin tekrar kazanılacağı yolundaki vaatleri anlayışımızdan fedakarlık göstermemize neden olmuştur. Ancak 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden önce kurulmuş olan ve ‘6’lı Masa’ diye tabir edilen oluşumun çalışmalarının son safhasından bu güne kadar olan süreç içerisinde bilhassa genel başkanlık düzeyinde söylemlere ters düşen eylemler ile partimiz kuruluş felsefesinden sapmalar göstermiş, milletimize yaşanmakta olan olumsuz hayat koşullarından kurtulma yolunda umut olma misyonunu her geçen gün zedelemiş ve teşkilat mensuplarının da güvenini büyük ölçüde kırmıştır."

‘SEÇİM SONUÇLARI ERİMEYİ DORUK NOKTASINA ULAŞTIRMIŞTIR’

Seçimlerde beklentinin altında oy alındığını belirten Gülay, çok sayıda üye istifasının yanında milletvekili istifaları ile seçimlerde beklentinin çok altında oy alınmasının partide erimeye yol açtığını ifade ederek, “Nihayetinde teşkilatların objektif tespitlerini dikkate almaksızın merkezden yapılan tercihler ile tespit edilen adaylarla girilmiş olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ülke genelinde alınan sonuçlar da erimeyi doruk noktasına ulaştırmıştır” diye konuştu.

‘HAYAL KIRIKLIĞI’

İktidar hedefini ve projelerini vatandaşlara anlatmak yerine yapılan yanlışlara karşı savunma pozisyonunda kalarak yıprandıklarını söyleyen Gülay, şöyle devam etti:

“Açıklamaya çalıştığımız olaylar üzülerek söylemek isteriz ki bizlerde büyük hüsran yaratmış, çalışma şevkimizi çok büyük ölçüde kırmış, beklentilerimizi ve partimize olan inancımızı maalesef boşa çıkarmıştır. Üzülerek söylemek isteriz ki toplumda da aynı hayal kırıklığının fazlasıyla yaşanmakta olduğunu görmekteyiz. Her alanda olduğu gibi siyaset alanında da söylem ve eylem birlikteliğini savunanlardanız.

Bu itibarla; ifade etmeye çalıştığımız gerçekler sebebiyle, İYİ Parti Zonguldak İl Başkanlığı Yönetim Kurulu olarak yaptığımız istişare toplantısı sonucunda vardığımız ortak karar üzerine İl Başkanı olarak şahsımla birlikte yönetim kurulu üyelerimizin tümü 19 Eylül 2024 tarihi itibariyle görevlerimizden topluca istifa ediyoruz. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza bayrağı daha ileri taşıyacakları inancıyla şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi sunuyor ve başarılar diliyoruz.”