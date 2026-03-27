İYİ Parti'de istifa depremi

Manisa’nın Salihli ilçesinde İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Osman Özen, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada istifa kararını kendi iradesiyle aldığını belirtti. Siyaseti hiçbir zaman makam odaklı görmediğini ifade eden Özen, bu anlayış doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti. Açıklamasında şahsi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın parti üzerinden tartışma konusu haline gelmesi üzerine söz konusu kararı aldığını belirten Özen, görevden alınmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Özen, istifasının tamamen kendi iradesi ve siyasi sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu ifade ederek, önceliğinin mensubu olduğu partinin ve il başkanlığının kamuoyu nezdinde yıpranmaması olduğunu dile getirdi. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına, il başkanlığına ve Salihli kamuoyuna teşekkür eden Özen, siyasi çalışmalarını görevinden bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi.

İHA