İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İYİ Parti ilçe başkanının ardından 6 kişi daha istifa etti.

İYİ Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Mehmet Seyit Küçük, geçtiğimiz Nisan ayında hem görevinden hem de partisinden istifa etmişti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İYİ Parti'den Bilecik Belediye Başkan Adayı olan Göksel Aydın ve İYİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Hatice Yiler de işlerin yoğunluğu mazeret göstererek istifa etmişlerdi.

Son olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den Gölpazarı Belediye Başkan Adayı olan Ömer Cihangirli, İYİ Parti Gölpazarı İl Genel Meclis Üyesi Adayı Metin Berberoğlu, İlçe Başkan Vekili Recep Tuna, İlçe Başkan Yardımcıları Celal Sezgin ile Aziz Dönmez ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Fikret Yıldız görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etti.

İstifaların ardından toplu bir açıklama yapan heyet, "Göreve Geldiği günden beri egoist yönetim anlayışı ile hareket eden İl Başkanı Yusuf Paçacı ve sorunlarına kulak asmayan İYİ Parti Genel Merkez yöneticilerine tepki amacıyla istifa ettik" dedi.

İHA