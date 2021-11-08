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İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. Tepki sonrası özür dileyip İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde istifa eden Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi.

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. Tepki sonrası özür dileyip İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde istifa eden Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi.

Etiketler iyi parti atama görev yeni grup başkanvekili
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