İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. Tepki sonrası özür dileyip İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde istifa eden Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi.
Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. Tepki sonrası özür dileyip İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde istifa eden Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi.
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