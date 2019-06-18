İYİ Parti'de Muhammed Mursi çatlağı

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dün çıkarıldığı mahkemede duruşma sırasında hayatını kaybetmişti.

Mısır'da yaşanan bu gelişme Türkiye'de de gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gıyabında cenaze namazı kılınan Mursi siyasi partilerin de gündemindeydi.

Mursi'nin ölümü sonrası birçok partiden ve siyasetçiden taziye mesajları gelirken İYİ Parti saflarında ilginç bir olay yaşanmasına da neden oldu.

İYİ Partili isimler sosyal medyada karşı karşıya geldi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Mısır halkının iradesiyle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve darbe sonrası hukuksuz olarak yargılandığı mahkeme salonunda sahipsiz vefat eden #MuhammedMursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Mısır halkının başı sağolsun" dedi.

Ağırel'in Mursi'ye destek paylaşımının ardından İYİ Parti'nin önde gelen ismi Yasin Öztürk ise Doğu Türkistan'ı işaret ederek Mursi için yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

İYİ Partili Yasin Öztürk "Nurmuhammed Tohti'nin naaşı ayağında prangalarla teslim edildi. İhvancılara gıyabi cenaze namazı kılmak için ülke genelinde talimat verenler Şehidimiz Türk olunca kör, sağır ve lâl oldular. #DoguTurkistan" paylaşımını yaptı.

Partinin önde gelen isimlerinin bu paylaşımlarıyla geçtiğimiz günlerde iç tüzüğü için olağanüstü kurultaya giden ve olağan kongre sürecine hazırlanan İYİ Parti'deki iç krizlere de bir yenisi daha eklenmiş oldu.

İşte İYİ Parti'nin önde gelen iki isminin o paylaşımları: