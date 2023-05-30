İYİ Parti'de seçim zirvesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.
Meral Akşener, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından genel merkez ek binasında Başkanlık Divanı'nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulunulduğu belirtildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol