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İYİ Parti'de seçim zirvesi

İYİ Parti'de seçim zirvesi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

Meral Akşener, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından genel merkez ek binasında Başkanlık Divanı'nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulunulduğu belirtildi. 

DHA

Etiketler iyi parti seçim meral akşener
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