İYİ Parti'den ''Altılı Masa dağıldı mı?'' sorusuna yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ''İYİ Parti bugün itibarıyla Altılı Masa'nın bir paydaşı mı?'' sorusuna yanıt verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, 'İYİ Parti bugün itibarıyla Altılı Masa'nın bir paydaşı mı?' sorusuna, "İYİ Parti'yi masaya altı kişinin mutabakatıyla alınacak iradesiyle yani ortak şuur dediğimiz alana teklifini sunuyor. Milletin kazanacak diye arkasında durduğu ümidin sesini duyun diyen tarafız. 5 parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylüyor, biz altıncı paydaş olarak diyoruz ki millet 'kazanacak aday' diye bu iki belediye başkanını önemsiyor" ifadelerini kullandı.

"Genel Başkan ortak adaya kazanacak adayı ekleyen iradeyi temsil ediyor. Hala aynı yerde duruyor" diyen Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Kabul görmeyen iradenin ne dediğini dinleyeceğiz. Yani bunu kabul etmiyorsanız milletinize ne diyeceksiniz, nasıl yanıtlayacaksınız. Meral Akşener'in masaya teklifinin, İYİ Parti'nin masaya teklifinin siz ne diye savuşturacaksınız, onu dinleyeceğiz. İYİ Parti bizim teklifimize cevap verecek olanların cevabının mahiyetine bakacak. Aynı zamanda bu cevabımı millete de takdim edecek."