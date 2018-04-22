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İYİ PARTİ'DEN BEKLENEN HAMLE GELDİ !
İYİ Parti'den beklenen hamle geldi !
İYİ Parti'den beklenen hamle geldi !
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  4. 22 Nisan 2018 15:20

İYİ Parti'den beklenen hamle geldi !

İYİ Parti, CHP'den istifa eden 15 milletvekili ile birlikte seçime girmek için YSK'ya başvuruda bulundu.

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