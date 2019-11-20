İYİ Parti’den Erdoğan’a ''erken seçim'' çağrısı!

Partisinin Bursa İl Teşkilatının düzenlediği programa katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a parlamenter sisteme geçiş için erken seçim çağrısında bulundu.

“BİZ DE BİR FEDAKARLIK YAPABİLİRİZ”

Türkkan, yaptığı açıklamada,”Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İYİ Parti 2 yıl önce hangi ilkeler ile kuruldu ise bugünde aynı çizgide. İktidar partisi ile bir ittifaktan bahsediliyor. Bizim ne açık nede kapalı kapılar ardında böyle bir talebimiz, pazarlığımız olmadı. Parlamenter Sisteme dönünceye kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için bizde bir fedakarlık yapabiliriz. Yoksa biz ülkemizin içinde bulunduğu ortamda milletimize çare olmak için çıktığımız bu yoldan geri dönmeyiz. Sadece iktidara alternatif olmak için parti kurmadık. Büyük Türkiye için bu partiyi sizinle kurduk.”