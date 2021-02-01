İYİ Parti'den ''erken seçim'' açıklaması

Partisinin Kırşehir İl Başkanlığının düzenlediği programlara katılmak üzere kente gelen Aydın, İYİ Parti Özbağ Belde Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Burada konuşan Aydın, makul bir anlayışı yakaladıktan sonra Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilebileceğini savundu.

'YAKIN BİR GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLACAĞINA İNANIYORUM'

Cumhuriyetin ve Türkiye'nin kazanımlarının muhafaza edilmesiyle geleceğin dizayn edilmesinin, ülkesini seven her insanın sorumluluğu olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerekir. İYİ Parti'nin de hareket noktasını o oluşturuyor. Mahalli seçimlerde, ülkeyi kötü yönetip adeta uçurumun kenarına getiren iktidara vatandaş bir şamar vurdu. Bunun çok uzun süreceğini sanmıyorum, yakın bir gelecekte seçim olacağına inanıyorum. İktidarın yediği şamarın daha okkalısının geleceğine inanıyorum. Çok yanılacağımı da sanmıyorum. Az çok kokuyu alan bir insanım. Biz sokak siyasetçisiyiz. Tabanda siyaset yapıyoruz. İki gün önce de Aksaray'da idik. Görüyoruz insanların tavırlarını, hareketlerini. Herkesin burnuna kadar gelmiş. Vatandaş pusuya yatmış, ceza kesecek. Siyasette intikam günleri vardır. İntikam kelimesi hoş bir tabir değil, ama demokraside intikam demek sandıkta verilecek ceza demektir."



'TÜRKİYE'DE BİR İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANACAK'

Türkiye'de bir iktidar değişikliğinin olacağını ileri süren Aydın, "İstanbul'un ertelenen seçimlerinde ne olduysa o olacak. Farklı olacağını düşünmüyorum. Yani, Türkiye'de bir iktidar değişikliği yaşanacak. Bu işin karşılığında, siyasetle uğraşanlar olarak bizlerin de sorumlulukları var. Kimseyi itmeden, dışlamadan, ötelemeden insanları bir arada tutacak bir zeminin inşa edilmesinin zaruret haline geldiğini düşünüyorum. Ben bunu İstanbul, Ankara belediyelerinde görüyorum. Kırşehir zaten bu konuda on numara." ifadesini kullandı.