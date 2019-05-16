İYİ Parti'den flaş İstanbul atağı ! ''Demokrasi çadırı'' geliyor...

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine İYİ Parti, ‘demokrasi çadırıyla’ katkı sunacak. T24’de yer alan habere göre İYİ Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partinin İstanbul hazırlıklarını anlattı.

“İSTANBUL’DAKİ SÜRECİ ANLATACAĞIZ”

İstanbul seçimlerine çalışmaya başladıklarını ifade eden Ağıralioğlu, “Demokrasi kesintiye uğradığı için hassasiyet göstereceğimiz bir mevzu demokrasiyi memlekette siyasi yönetimin ümidi olmaktan çıkarmayacak milletin sandığı küsmesinin önüne geçecek bir çalışma yapacağız. İstanbul'un tüm ilçelerine ‘Demokrasi çadırları' kuracağız. Çadırlara gelen vatandaşlara İstanbul'daki süreci anlatacağız. Demokrasinin tıkanıklığından kimlerin nasıl zarar göreceğini anlatacağız. İstanbul seçimleriyle sadece bir seçimi yinelemedik aslında. Ekonominin kırılgan bir döneminde İstanbul seçimlerinin izah edemeyecekleri bir hukuksuzluk yenilenmesi Türk ekonomisine ağır bir yük haline geldi” dedi.

EKONOMİDE CİDDİ SIKINTILAR VAR

Meclis’in birkaç aydır çalışmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, “Türkiye'de birkaç aydır zaten Meclis'te çalışamıyoruz şimdi de 23 Haziran'a kadar tam randımanlı çalışamaz hale geçecek. Ekonominin her gün yeni bir kötü haberle yüreği ağzına gelir durumda. Kefen parasıyla seçime gidiyoruz gibi bir algı var. Şu anda Türk ekonomisini bu kadar kırılgan olduğu bir yerde ben seçimi kaybettim yeniden bir seçim yapalım hevesinin maliyetlerini ödüyoruz. O nedenle milletimize anlatacağız. Türkiye'de ekonomimin düze çıkmasının yolu da demokrasini şakır şakır çalışıyor olmasıdır. Demokrasiye kesintiye uğrarsa bu memlekette sadece seçilmekle temsil imkanı sınırlı hale gelmiyor. Ekonomide ciddi sıkıntıya düşüyor. Önce buna vurgu yapalım diye İstanbul'un bütün ilçelerinde meydanlarında ‘demokrasi çadırı' kuracağız” ifadelerini kullandı.