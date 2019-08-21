İYİ Parti'den hükümete kayyum eleştirisi

İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda İçişleri Bakanlığının Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyım ataması değerlendirildi.

Toplantı geç bittiği için bugüne bırakılan açıklamayı İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptı. Açıklamada, “Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır” dedi. Açıklamada ayrıca belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise; bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamanın iktidarın görevi olduğu belirtildi.

İYİ Parti’nin kayyım atamalarıyla ilgili açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KARARLAR DELETE HUKUKA İTİMADI SARSMAMALI"

Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile, devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır.

"ÖNCE İYİ HAL KAĞIDI VERİP SONRA GÖREVDEN ALMAYI İKTİDAR AÇIKLAMALI"

Eğer bazı Belediye Başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise; bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletimize izah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır.

"ÖCALAN’I KULLANMA TEŞEBBÜSÜ BU İŞİ ANLAMSIZLAŞTIRMAKTADIR"

23 Haziran Seçimlerinde terörist başı Öcalan ve kardeşinin bizzat Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak kullanma teşebbüsü, bugün yaptığınız işi anlamsızlaştırmaktadır. Öcalan kardeşleri son seçimde meşru bir aktör olarak kullanma teşebbüsü, 1984’ten beri PKK ile yürütülen terör mücadelesinde bizzat yöneticiler tarafından oluşturulan en büyük zafiyet ve kırılmadır.

KUZEY SURİYE VURGUSU

Suriye’nin kuzeyinin, “Kuzey Suriye” olma tehlikesinin; vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini tehdit edecek önemli bir merhalede olduğunu gözlemlemekte ve bu gelişmelerin sonuçlarını hassasiyetle takip etmekteyiz. Kaygımız; güney sınırlarımızın ötesindeki oyuncuların tanımlanmış stratejik hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam etmekte oluşları ve iktidarın da beyanlarının aksine maalesef Fırat’ın Doğusu’nu hedef alan malum bir senaryonun figüranı durumuna düşmüş bulunmasıdır. Oysa ki; terörle mücadelenin en önemli merhalesi, içerideki amansız takip kadar, sınırımızın hemen yanı başında bir uydu devletin kurulmasına müsaade etmemektir.